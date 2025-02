L’Asl di Sassari rivoluziona i servizi ambulatoriali nella città di Porto Torres allo scopo di avvicinare l’assistenza sanitaria nel centro urbano. Una riorganizzazione operata in accordo con il Comune turritano.

Nello stabile di via delle Terme, a pochi passi dal cuore cittadino, sono in fase di ultimazione gli interventi propedeutici all’avvio dei lavori inseriti nel Pnrr che interessano lo stabile, sede del Poliambulatorio Andriolu, che andrà ad ospitare la Casa di Comunità. Nei locali di via delle Terme, nel mese di ottobre 2024, sono stati avviati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione (con rifacimento degli impianti e dei servizi) del piano terra della struttura; intervento indispensabile per l’ottenimento dell’agibilità e il successivo accreditamento.

Si sta ora completando la parte dell’impiantistica e, in particolare, della rete informatica. I locali riqualificati andranno ad accogliere, entro il mese di febbraio, il Consultorio familiare; il trasferimento del servizio consentirà di liberare spazio nel poliambulatorio di Andriolu così da poter iniziare anche in quest’ultimo i lavori di riqualificazione inseriti nel Pnrr. Inoltre nella centrale via delle Vigne, 41, lo stabile ristrutturato e arredato, entro il mese di febbraio, verrà occupato dai medici di medicina generale provvisori, attualmente in via Andriolu, alleggerendo il flusso di utenza da quest’ultimo. «Spostare il medico di base in uno stabile comunale di viale delle Vigne, significa rispondere all’esigenza dei pazienti, in particolare delle persone anziane, - ha detto il sindaco Massimo Mulas - questo significa liberare un altro spazio Ascot nel Poliambulatorio di Andriolu è previsto un intervento di riqualificazione inserito nel Pnrr».

I lavori già aggiudicati andranno avanti a “lotti funzionali”, interventi che prenderanno il via non appena il Consultorio Familiare verrà spostato nell’edificio di via delle Terme. Infine nella sede della Ex Soprintendenza, in via Ponte Romano, la Asl di Sassari ha effettuato dei sopralluoghi congiunti con le amministrazioni coinvolte ed attende da queste ultime la documentazione tecnica edilizia relativa all’immobile.

© Riproduzione riservata