È riuscita a recuperare per prima le attrezzature da pesca e a spingersi per mare conquistando vantaggio fin da subito rispetto alle altre barche.

Così la barca “Gruviera” di Andrea Fiori è approdata sulla spiaggia dello Scoglio Lungo, superando gli avversari e salendo sul gradino più alto del podio della 15esima Regata del Pescatore, la manifestazione nata da un'idea di Lorenzo Nuvoli e organizzata a Porto Torres dall'Asso.Ve.La.

Dietro Gruviera, in ordine di arrivo, si è classificata seconda “Capo Amato” di Pietro Fois, seguita da “Teresa” di Gianfranco Rivieccio, mentre ha raggiunto il quarto posto “San Vincenzo II” di Vincenzo Greco e, infine, “Liberata 1938” di Valter Usai.

Armati a vela latina spinti a forza di braccia, con i remi hanno vogato fino alla zona di pesca dove hanno lasciato le attrezzature in seguito recuperate.

Partiti dalla rada del lido dello Scoglio Lungo sono arrivati sulla stessa spiaggia dopo aver percorso un triangolo velico di 3 miglia con l’ausilio dell’antico armo a vela latina. Una prova con molte insidie, capace di attirare la curiosità di cittadini e turisti che non hanno voluto perdere una rievocazione storica della regata, con tanto di marinai vestiti come i pescatori di un tempo e le donne dell'associazione culturale Etnos che per l’occasione hanno indossato una rivisitazione degli abiti dell’epoca.

L’evento si è concluso con la premiazione degli armatori delle tre imbarcazioni giunte per prime al traguardo.

