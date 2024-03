Cambia la location del concerto in piazza dei Collage, previsto nel giorno di Pasquetta ad Alghero. La band sarda infatti non si esibirà più in Piazza Pino Piras, come inizialmente previsto, ma in Largo Lo Quarter, a brevissima distanza. Tore Fazzi, leader voce solista e chitarra basso, Francesco Astara alla batteria, Fabio Nicosia alle tastiere, pianoforte e cori e Uccio Soro, chitarre e cori: saranno loro ad impreziosire il lunedì di Pasquetta in Riviera del Corallo.

Lo storico gruppo musicale olbiese protagonista della musica leggera italiana dagli anni '70 salirà sul palco allestito alle 18.

