Non solo un parco ma uno spazio di incontro in uno dei nuovi quartieri di sviluppo urbanistico della città di Porto Torres. L’inaugurazione, questa mattina, si è trasformata in una festa per bambine e bambini e in un’occasione per apprendere semplici ma importanti nozioni di educazione civica.

Il parco ricreativo è stato realizzato a Porto Torres nell'area compresa tra via Manzoni, via Montale, via Lussu e via Pertini che costituisce il primo tassello degli interventi di rigenerazione urbana portati avanti dall’amministrazione comunale nella cosiddetta zona C1/2.

I primi a fruire della nuova area verde, attrezzata con giochi per bambini, percorsi pedonali, arredi urbani e panchine, sono state le alunne e gli alunni delle classi 5ªA e 5ªB dell’istituto scolastico “Borgona”, della 1ªC e 2ªA della scuola “Dessì” e della 2ªB e 3ªB del “Bellieni”. Insieme al vice sindaco e assessore alla Green Economy Alessandro Carta, all’assessora ai Lavori Pubblici e Politiche Educative Gavina Muzzetto e alle insegnanti questa mattina, 20 febbraio, i piccoli hanno infatti tagliato virtualmente il nastro inaugurale divertendosi nelle attrazioni del parco che resterà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, compresa la domenica.

All’inaugurazione ha preso parte anche l’ex assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois che ha seguito il progetto fin dalla sua nascita insieme alla responsabile del procedimento Fabrizia Muzzu e al funzionario del settore tecnico comunale Silvio Cambula.

«Il nuovo parco - hanno affermato gli assessori – rappresenta una vera e propria risorsa ambientale e sociale ed è soltanto il primo degli interventi di un progetto complessivo che prevede un sistema di parchi esteso da quest'area fino a via Balai su una superficie totale di 21 mila mq. Il nostro obiettivo è realizzare in tutti i quartieri cittadini nuovi polmoni verdi nell’ambito di una rigenerazione urbana che metta a disposizione della comunità turritana spazi accoglienti in cui bambini e adulti possano svagarsi e socializzare». L’assessore Carta ha anche spiegato alle piccole e ai piccoli turritani tutte le fasi che portano alla nascita di un parco attrezzato, dal reperimento delle risorse alla realizzazione, passando per la progettazione. «Tutti passaggi – ha sottolineato - in cui risulta fondamentale il gioco di squadra».

Per i lavori, realizzati dalla Alberghina Verde Ambiente, l’amministrazione ha investito 388 mila euro derivanti da misure compensative ottenute dalla società Anemone SOL in relazione alla costruzione di un impianto solare fotovoltaico nella zona industriale. Nello spazio riqualificato, di oltre 2 mila mq, sono state messe a dimora piante fiorite, siepi, specie arboree e aromatiche. Al centro è stato realizzato un tappeto erboso accanto al quale si trova un'area attrezzata per il divertimento dei più piccoli, dotata di giochi inclusivi su una pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.

L'intero perimetro è circondato da un percorso pedonale, arricchito da panchine e da uno slargo con tavolo da pic-nic. A completare l'area verde due isole ecologiche oltre a moderni impianti di irrigazione a goccia, di illuminazione e videosorveglianza così da incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Il parco ha due ingressi (uno su via Manzoni e uno su via Montale) e offrirà agli utenti anche una rete Wi-Fi. «Il completamento dell’opera – hanno concluso Carta e Muzzetto - rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del quartiere e una risposta alla crescente domanda di spazi verdi, sicuri e inclusivi per tutte le fasce d'età».

Alle bambine e ai bambini il compito di redigere il regolamento di fruizione del parco sotto l’attenta guida del corpo docente.

