L’Unione di Centro attacca il Comune di Alghero: «Avete perso i finanziamenti regionali per le politiche linguistiche».

Christian Mulas in una interrogazione in Consiglio comunale chiede conto degli oltre 10mila euro che l’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione ha fatto rientrare a Cagliari. Ma il titolare della delega alla Cultura, Alessandro Cocco, spiega che si tratta di una notizia falsa.

«Nessun finanziamento destinato a progetti approvati in materia di tutela dell'Algherese è stato revocato», assicura, sottolineando che le risorse verranno assegnate nel 2023, ma solo perché i progetti per la valorizzazione della lingua non erano stati ancora completati.

«I progetti in questione riguardano il corso di lingua algherese da realizzare con l’Istitut d'Estudis Catalans e la riedizione del dizionario Sanna da portare avanti insieme alla Consulta Civica per le Politiche Linguistiche. Oltre che rieditare il "Sanna", in accordo con la Consulta Civica per le Politiche Linguistiche - ha aggiunto l’assessore Cocco - abbiamo scelto di aggiornarlo proprio con il prezioso lavoro svolto dalle associazioni della Consulta attraverso il gruppo di lavoro per la normativizzazione de la llengua. I tempi necessari per aggiornare il dizionario - ed evitare di sprecare i fondi attraverso la ristampa di un documento superato - hanno ovviamente fatto slittare al 2023 la realizzazione del progetto».

A giudizio del componente dell’esecutivo, dunque, il gruppo consiliare dell’Udc era male informato.

