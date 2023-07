Un gesto inaspettato e vigliacco. A neppure due mesi dall'inaugurazione, l'Aics Park di Sassari ha subito un furto da parte di ignoti. I ladri hanno scavalcato la recinzione dello spazio verde appena recuperato nel quartiere di Latte Dolce portando via un tappeto elastico, uno dei giochi acquistati attraverso il contest che ha coinvolto gli alunni dell’istituto comprensivo “Latte Dolce - Agro” e alcuni arredi da giardino - tavoli, divano e poltroncine da esterni – comprati dal comitato per abbellire e rendere più accogliente il nuovo spazio verde messo a disposizione del quartiere.

Il presidente dell'Aics Franco Cassano evidenzia: «Non è un gesto a danno della nostra associazione ma un atto profondamente ingiusto nei confronti di un quartiere e della sua gente. Abbiamo lottato e lavorato a lungo per acquisire quest’area incolta che circonda la nostra sede perché sin dal nostro insediamento volevamo recuperarla e metterla al servizio del quartiere, dei bambini che frequentano qui le scuole e che abbiamo coinvolto direttamente per scegliere giochi e attrezzature, ma anche degli anziani che frequentano i nostri corsi gratuiti all’interno del programma MiGio.Act».

Il presidente Casanno ribadisce un concetto: «Siamo noi a doverci credere per primi, condannando con fermezza chi ostacola tutto questo. Le porte di via Cedrino sono sempre aperte soprattutto per chi è in difficoltà».

