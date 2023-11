A Castelsardo un leccio imponente è finito nell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia come beni da tutelare per il loro valore naturalistico, paesaggistico e storico-naturale. L’albero è un Quercus ilex L (Lleccio), un esemplare monumentale plurisecolare con una circonferenza di 4,35 metri per 11 metri di altezza.

Per rendere riconoscibile l’albero presente nel territorio comunale di Castelsardo, in collaborazione e su iniziativa del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, grazie all'Agenzia Forestas ed alla disponibilità di Cecilia Guascari, proprietaria del terreno dove insiste, in località Cesaru, è stato posato un pannello descrittivo, realizzato dalla direzione generale del Corpo forestale, in conformità alle disposizioni della direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il leccio è considerata una pianta di grande utilità, sia per i rimboschimenti, sia come pianta ornamentale nei parchi cittadini e nelle alberature stradali.

© Riproduzione riservata