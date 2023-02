Oltre dieci chilometri di corsi d’acqua di competenza comunale sono stati ripuliti ad Alghero da canne e vegetazione infestante, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque piovane e prevenire pericolose esondazioni.

In questi giorni gli operai sono al lavoro sul canale di contenimento delle acque meteoriche denominato Sant’Efis, che congiunge la strada per il Santuario di Valverde al Rio Calabona. Gli interventi, avviati a novembre, sono coordinati dal settore Ambiente del Comune di Alghero e hanno interessato diverse zone del territorio, tra cui il Rio Calvia, Rio Valverde, Rio Carrabuffas e il Rio Calabona. Nel frattempo i competenti uffici del settore comunale hanno affidato la progettazione pluriennale per il controllo della vegetazione e la pulizia dei canali, che prevede l'affidamento degli interventi con un cronoprogramma stagionale dettagliato, per un importo di 25mila euro.

«Il progetto in questione, che segue l'attuale ormai in scadenza - sottolinea l'assessore Andrea Montis - permetterà nel futuro di proseguire senza intoppi alla manutenzione dei corsi d'acqua con lo scopo di raggiungere, come obiettivo primario, la mitigazione e la prevenzione dei rischi nei riguardi di fenomeni di allagamento e di esondazione nelle aree oggetto d'intervento».





© Riproduzione riservata