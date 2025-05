Condannato a 2800 euro di multa, ieri in tribunale a Sassari, l’ex docente universitario di Cagliari Giampaolo Loy, noto Gianni, imputato per diffamazione. Loy aveva denunciato in due mail, inviate tra il 2019 e il 2020 a diversi docenti dell’ateneo sassarese, alcune presunte irregolarità relative al concorso “Rientro Cervelli” del 2012, indetto proprio dall’università turritana per trovare dei ricercatori a tempo determinato. E accusava, tra gli altri, il professor Giovanni Maria Uda, componente della Commissione di Riesame sulla procedura concorsuale, di aver compiuto delle omissioni sul controllo delle domande di partecipazione.

Frasi ritenute diffamatorie e in cui si faceva riferimento a indagini della guardia di Finanza per un procedimento, contro i componenti della commissione che, come ricordato nell’imputazione, era stato però archiviato già dal gip nel 2018.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giambattista Gallus, aveva avuto modo di esporre le proprie ragioni in Aula, nel corso delle dichiarazioni spontanee, leggendo una memoria che ripercorreva tutta la vicenda e in cui ribadiva l’esistenza, a suo parere, delle irregolarità. Specificando però nello scritto, in relazione al prof Uda: «Che l’omissione sia stata dolosa e deliberata non l’ho mai affermato e non mi compete. Peraltro, ribadisco che, da parte mia ho sempre fatto riferimento a irregolarità e mai a responsabilità penali. L’irregolarità di un procedimento amministrativo non è sinonimo di condotta rilevante».

La giudice Anna Pintore ha anche deciso che vengano risarciti in separato giudizio i danni alla persona offesa, che si è costituita parte civile con il legale Pierluigi Carta, disponendo che venga pagata una provvisionale di 7mila euro. L’avvocato Gallus ha annunciato che farà ricorso.

