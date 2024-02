Controllo elettronico della velocità nelle strade di Alghero. La polizia locale annuncia che nei mesi di marzo, aprile e maggio verranno allestite delle postazioni presegnalate sia in forma fissa sia in forma mobile, in presenza e sotto il diretto controllo dei vigili urbani.

I controlli verranno effettuati mediante Eltraff TruCam e Autovelox 106, entrambi correttamente revisionati e in regola con la normativa del settore.

Ecco il calendario:

Sabato 2 marzo – martedì 5 marzo – giovedì 7 marzo

dalle 14.30 alle 17: via Don Minzoni

dalle 14.30 alle 17: via Vitt. Emanuele

dalle 10 alle 13: viale Burruni

Sabato 9 marzo – mercoledì 13 marzo – venerdì 15 marzo – martedì 19 marzo - venerdì 22 marzo – lunedì 25 marzo – sabato 30 marzo – martedì 2 aprile - venerdì 5 aprile – mercoledì 10 aprile – sabato 13 aprile – giovedì 18 aprile – sabato 20 aprile - lunedì 22 aprile – venerdì 26 aprile – martedì 30 aprile - venerdì 3 maggio - martedì 7 maggio – giovedì 9 maggio – sabato 11 maggio – lunedì 13 maggio – mercoledì 15 maggio – sabato 18 maggio – lunedì 20 maggio – giovedì 23 maggio – sabato 25 maggio – martedì 28 maggio – venerdì 31 maggio -

dalle 14.30 alle 17: via Garibaldi

dalle 10 alle 13 : via Don Minzoni

dalle 10 alle 13: via Vitt. Emanuele/SS127Bis

dalle 14.30 alle 17: via Aldo Moro

dalle 14.30 alle 17: via Sant’Agostino

dalle 14.30 alle 17: via Giovanni XXIII

dalle 10:00 alle 13: via Simon Mossa

dalle 10:00 alle 13: S.P. 42

dalle 10:00 alle 13: via Vitt. Emanuele/SS127Bis

dalle 15 alle 19: viale Europa

dalle 15 alle 19: via Don Minzoni

dalle 15 alle 19: S.S. 291 Dir

dalle 10 alle 13: viale Burruni

dalle 10 alle 13: viale Europa

dalle 15 alle 19: via Simon Mossa

dalle 15 alle 19 : via Vitt. Emanuele/SS127Bis

dalle 10 alle 13: via Don Minzoni

dalle 15 alle ore 19 : via Garibaldi

dalle 10 alle ore 13 : S.S. 291 Dir

dalle 15 alle ore 19 : viale Burruni

dalle 15 alle ore 19 : via Giovanni XXIII

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.S. 127 Bis

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.P. 42

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Don Minzoni

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: S.S. 127 Bis

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Viale Burruni

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis Dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Via Don Minzoni

