Un milione di euro per le opere di urbanizzazione primaria nelle frazioni di Multeddu e Pedra Sciolta di Castelsardo. Interventi attesi da anni.

Le risorse sono previste nella variazione di bilancio approvata nelle ultime ore dal consiglio regionale, un emendamento voluto dal consigliere regionale Gian Franco Satta dei Progressisti. Lo stanziamento, a favore del comune di Castelsardo consentirà infatti la realizzazione della rete idrica e fognaria, attualmente inesistenti, a servizio delle frazioni e dei suoi abitanti. La fine di un incubo per l’amministrazione comunale.

Le frazioni, oltre ad essere abitate da decine di famiglie, contano diverse attività produttive che operano in loco e che, fino ad oggi, hanno dovuto subire i disagi dovuti all’assenza di infrastrutture primarie con tutte le conseguenze del caso.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capula, fin dall’inizio del proprio mandato si è attivata per richiedere un finanziamento ad hoc che consentisse la realizzazione delle opere anche ad Egas che, nel 2021, specificò che, trattandosi di una nuova rete, nonostante ne riconoscesse l’importanza e la necessità, non poteva inserire l’intervento nella programmazione dell’Ente, poiché, ai sensi dell’art. 157 del Testo Unico Ambientale, l'Egas è deputata a programmare le risorse economiche, a favore del Gestore unico d’ambito, per le sole opere destinate a mantenere, riqualificare e migliorare le infrastrutture idriche di proprietà delle amministrazioni comunali che hanno aderito al servizio idrico integrato ma non alla realizzazione di nuove reti, ove inesistenti.

Per questo motivo, ottenuto un finanziamento dalla Regione Sardegna pari ad 125.282,23 euro, parte è stato destinato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, utile appunto per la richiesta dei necessari finanziamenti per la realizzazione della condotta fognaria e idrica per la frazioni di Multeddu e Pedrasciolta. A distanza di molti anni, finalmente, la Regione si è fatta carico di questa necessità ed ha previsto lo stanziamento a favore del comune di Castelsardo.

«Sono molto soddisfatto per essere riuscito a far inserire questo importante finanziamento per le frazioni di Multeddu e Pedra Sciolta - afferma l’onorevole Gianfranco Satta dei Progressisti - non è concepibile che nel 2023, in una località turistica, una parte del territorio sia priva di opere di urbanizzazione primaria come le reti idriche e fognarie, sembra di essere nel Medioevo. Oggi, accogliendo le richieste dell’amministrazione comunale, finalmente verrà messa la parola fine a questa lunga attesa e, per quanto mi riguarda, sono fiero di essere riuscito a portare a casa questo importante risultato per le frazioni di Multeddu – Pedra Sciolta e per l’intero comune di Castelsardo».

© Riproduzione riservata