L’assessorato ai Lavori pubblici della Regione, con la Direzione generale dei Lavori pubblici, ha approvato nei giorni scorsi, gli elaborati del progetto esecutivo per importanti lavori per l’efficientamento nel porto turistico. Fra gli interventi più attesi e più urgenti c’è la sostituzione del ponte pedonale sul canale di collegamento con il Rio Frigiano.

Il ponte, realizzato nel 2006-07, in legno lamellare, si presenta infatti decisamente degradato, tanto che era stato necessario chiuderlo al transito del pubblico sin dal 2018. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nel 2021, per un importo di circa 187mila euro, le procedure di gara, ben tre, eseguite negli anni 2022 e 2023, sono andate deserte a causa degli ulteriori rincari dovuti alla particolare situazione economica internazionale dovuta alla guerra in Ucraina, agli eventi pandemici (Covid19) ed alla grande richiesta di materiali edili per il Super Bonus 110%.

Via libera anche al rifacimento della pavimentazione industriale in calcestruzzo della strada interna al porto, che si sviluppa, a partire dalla banchina di levante, lungo tutte le strutture dei servizi connessi al porto. Interventi anche sugli impianti di illuminazione. Verrà infine risanato anche il muro di contenimento in calcestruzzo armato, posizionato lungo la strada di accesso al porto turistico, che presenta numerose porzioni ammalorate, caratterizzate dall’espulsione del copriferro e da evidenti fenomeni di corrosione ed ossidazione delle barre di armatura in acciaio.

«È un passo importante, compiuto in sinergia con l’assessorato e gli uffici regionali dei lavori pubblici», sottolinea il sindaco Antonio Capula, «ma grazie a contatti costanti ed alla collaborazione dell’Ente regionale, siamo arrivati all'approvazione di progetti importanti, fermi da tempo a causa del rialzo eccessivo dei prezzi delle materie prime, dovuto alla delicata congiuntura economica internazionale».

