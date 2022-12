L’amministrazione comunale di Buddusò ha organizzato le premiazioni del “Posto delle mutazioni” e dello “Sportivo dell’anno”.

Due titoli e due onorificenze racchiuse in un'unica serata, per omaggiare, in settori diversi, le personalità buddusoine che si sono distinte per il loro lavoro, la carriera e il loro contributo nella società. Nella sala convegni della Biblioteca comunale, alla presenza della giunta comunale, degli amministratori e di un vasto pubblico, il sindaco Massimo Satta ha premiato il senatore Fedele Sanciu, ex presidente della Provincia di Olbia-Tempio, che ha lavorato molto per il proprio paese e che, nonostante gli impegni lo portassero fuori dall’isola, è sempre rimasto legatissimo a Buddusò.

A lui è andata la statuetta realizzata dall’artista Pinuccio Derosas che rappresenta un uomo dietro una sedia, che si accinge a spostare, per permettere all'ospite di sedersi. Dopo la presentazione a cura di Antonella Ligios, che ha valorizzato non solo la figura politica di Sanciu, ma anche il suo valore come buddusoino, la sua famiglia, il rapporto amorevole con i suoi nipoti e la passione per i fuoristrada, è stato proiettato un filmato, a cura di Tonio Sanciu, con i fotogrammi più significativi della sua vita, sia professionale che privata.

L’altra onorificenza alla carriera sportiva è stata assegnata, sempre dal sindaco Massimo Satta a Biagio Murgia, fantino molto conosciuto nell’ambiente sportivo legato ai cavalli, che ha al seguito ben 300 vittorie di pali in tutta l’isola e nel resto dello stivale. Il premio “Sportivo dell’anno” va dunque ad un uomo nato con i cavalli, al fantino più glorioso del palio di Fonni, che ha dato modo a Buddusò di diventare il comune con più vittorie palistiche con lo stesso fantino. Murgia ha fatto della sua passione una professione, ed oggi, per quanto gareggi saltuariamente ( l’ultima vittoria risale al 2017) si occupa della sua campagna , dei suoi animali e dei suoi cavalli. A lui è stata consegnata la statuetta, un omaggio simbolo del riconoscimento del paese alla sua carriera e al suo amore per questo sport.

«Buddusò ha dato i natali a diverse figure note nel mondo - ha dichiarato il sindaco Massimo Satta -. Siamo ben lieti di aver organizzato questa serata, ancora una volta, ricca di emozioni. Entrambi i personaggi che abbiamo premiato hanno saputo regalarci soddisfazioni e grandi esempi. Perché se è vero che non si decide l’estrazione sociale, è ancora più vero che la determinazione, la forza, la lungimiranza e la passione hanno fatto di questi buddusoini doc, dei veri professionisti e stimati uomini di grande valore».

