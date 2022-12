È una prassi ormai consolidata per i fedales bonorvesi del 1952 riunirsi e festeggiare insieme il compleanno. A Bonorva, come da tradizione, i cinquantenni organizzano la festa della patrona Santa Maria Bambina.

Nel 2002 questa incombenza è toccata proprio a loro e, dopo numerose riunioni e cene, hanno messo in piedi un ricco programma di appuntamenti che ha poi riscosso un grande successo. Riunione dopo riunione, si è arrivati ai 70 anni. Una ricorrenza festeggiata il 3 dicembre con la partecipazione di un buon numero di fedales che, dopo essere andati in cimitero a deporre i fiori per i fedales defunti, sono andati in chiesa per la messa celebrata dal parroco Don Faedda. Un lauto pranzo in ristorante ha poi chiuso la giornata.

