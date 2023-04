Dal 2020 il Comune di Alghero non riceve dalla Regione i rimborsi per le spese del capitolo “benessere animale”. Lo fa sapere l’assessore all’Ambiente Andrea Montis, in difficoltà nel portare avanti i tanti progetti per i cani e i gatti randagi.

«Sappiamo che c’è stata una rivisitazione delle regole di attribuzione, sappiamo anche che vi sono state alcune riunioni tra i responsabili veterinari delle Asl sarde, ai quali è affidato il compito di verificare le rendicontazioni pervenute dai Comuni, e che Alghero ha sempre trasmesso per tempo, ma non si hanno più notizie dell’assegnazione del contributo, del quale mancano all’appello tre annualità e sta maturando la quarta», spiega il componente della giunta di centrodestra, ricordando che si tratta di risorse fondamentali.

Solo il canile municipale costa 30mila euro al mese. Poi ci sono i servizi di microchippatura e sterilizzazione. Alghero ha già ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale per essere una città “amica degli animali”, l’ultimo il premio “Animali in città 2021”. I risultati del decimo rapporto nazionale di Legambiente piazzano la Riviera del Corallo in cima ai 656 comuni valutati.

«È però evidente che tutto ciò non è possibile con il solo forte impegno del personale comunale che opera nel Servizio Ambiente, o della compagnia barracellare, vi sono costi da sostenere che, per quanto si cerchi di contenerli, comunque devono trovare adeguata copertura», la conclusione.

