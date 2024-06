E’ andato in archivio con successo il percorso di formazione che si è svolto a Sassari su “Le procedure di sicurezza alimentare dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)” organizzato dalla Asl n. 1 e che ha visto impegnati i veterinari e i tecnici del dipartimento di Prevenzione Veterinaria e del Servizio di igiene e degli alimenti. Il corso accreditato è stato organizzato dalla SSD- Gestione e controllo della qualità e della sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Durante la due giorni, che si e’ svolta nell’aula magna del Dipartimento Veterinario dell’Università di Sassari con la partecipazione del direttore Francesco Sgarangella quale responsabile scientifico, sono stati affrontati i temi del corretto inquadramento giuridico delle non conformità in campo alimentare in sede di controllo ufficiale e della normativa da applicarsi durante le fasi del procedimento sanzionatorio, recentemente modificato dalla riforma Cartabia. Durante il corso sono stati affrontati anche i temi della natura, inquadramento e tipologie degli esposti; della privacy e diritto di accesso nella gestione degli esposti e metodologie operative. Gli esposti di privati cittadini, come anche le attività programmate di controllo ufficiale dei Servizi Veterinari, possono evidenziare non conformità rispetto di Regolamenti comunitari che potrebbero costituire fatti illeciti, da questo presupposto nasce l’esigenza del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di rimanere costantemente aggiornato in particolare sulle azioni conseguenti l’accertamento di non conformità e sulle responsabilità degli ufficiali di polizia giudiziaria nel processo di erogazione dei provvedimenti.

