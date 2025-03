La sala Angioy della palazzo dalla Provincia a Sassari, ha visto riunirsi la Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria della Asl n. 1, presieduta dal sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta. Un momento di confronto con il territorio durante il quale si è affrontato il tema dei lavori legati ai progetti Pnrr, delle case e ospedali di comunità, dei finanziamenti in corso, del progetto di riorganizzazione delle guardie mediche.

«Siamo dinanzi a un percorso epocale per questa Azienda e per il territorio del Nord Ovest della Sardegna, per questo abbiamo sentito la necessità di condividere questo importante passaggio con gli amministratori del territorio», ha detto il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, alla platea di sindaci. «Dall’esistenza giuridica dell’Azienda, dal 2022 a oggi, abbiamo finanziato 170 milioni di euro di lavori, di questi soltanto 22 milioni circa sono del Pnrr, gli altri 148 milioni circa sono fondi di iniziativa aziendale o finanziamenti regionali. Per quanto riguarda i 170 milioni per manutenzioni straordinarie, 20 milioni sono lavori già conclusi, gli altri 150 milioni riguardano opere che sono in fase di progettazione, affidamento o esecuzione. A questi, si aggiungono inoltre, altri 55 milioni di euro circa di finanziamenti già richiesti alla Regione quale extra budget per il loro completamento».

Tra i temi trattati quello delle Case di Comunità di Sassari, di Porto Torres, Perfugas, Alghero, Bonorva, Ittiri, Ozieri, Bono, Castelsardo e Thiesi, per i quali sono previsti oltre 31 milioni di euro di lavori, con interventi quasi tutti accantierati; a questi si aggiungono i lavori per la costruzione degli ospedali di comunità di Ploaghe, Sassari e Ozieri, Thiesi, per i quali sono previsti oltre 13 milioni di investimento, ai quali si aggiungono oltre 6 milioni di euro di investimenti per le grandi tecnologie, illustrati dal direttore della Sc Tecnica, manutentiva, logistica e magazzini, Vinicio Demurtas. «L’innovazione tecnologica, da implementare nella pratica clinica e strumentale dei nostri servizi erogati, come con la chirurgia robotica, proseguirà nell’innovazione tecnologica per immagini, già avviata con l’acquisto di nuove Risonanze e Tc dell’ospedale di Ozieri e Alghero, oltre alla riqualificazione della rete ecografica ambulatoriale aziendale. Senza però dimenticarci delle risorse umane, la vera sfida di questa azienda, con particolare riferimento al comparto sanità, alla dirigenza medica, in tutte le specialità, implementando l’aspetto formativo e professionale, in un’ottica di miglioramento continuo del benessere dei dipendenti e delle persone assistite», ha detto Sensi.

La platea, composta da una buona rappresentanza degli amministratori dei comuni del Nord Ovest della Sardegna, e di organizzazioni sindacali, alla presenza del direttore sanitario, Vito La Spina, dal direttore amministrativo, Mario Altana, della Direttrice dei servizi socio sanitari, Annarosa Negri, e di numerosi direttori delle strutture complesse della Asl di Sassari, hanno affrontato anche il tema della riorganizzazione del servizio di Continuità assistenziale. All’incontro hanno preso parta la presidente della Commissione Sanità, Carla Fundoni, e la consigliera regionale di Fdi Francesca Masala, le quali hanno evidenziato come la condivisione degli intenti e dei progetti sia fondamentale per individuare soluzioni concrete alle criticità del territorio.

© Riproduzione riservata