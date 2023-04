Ad Alghero 11 automobilisti su 450 titolari di pass per il transito nella Zona a Traffico Limitato si sono visti recapitare decine di sanzioni dal comando di polizia locale.

Si erano dimenticati di rinnovare l’autorizzazione entro i tempi stabiliti (31 dicembre) e così hanno finito per collezionare una valanga di multe. Il problema è che le sanzioni sono arrivate tutte insieme. L’Amministrazione interverrà.

«Totale disponibilità al dialogo e nessuno scontro con i residenti inadempienti», ha detto l’assessore Emiliano Piras. Il caso è stato sottoposto all’attenzione della Prefettura, mentre i residenti del centro storico hanno spinto per una modifica del regolamento. Intanto l’assessore alla Viabilità ha annunciato che le telecamere ai varchi del quartiere antico raddoppieranno, in entrata e in uscita.

Gli occhi elettronici garantiranno «un rigoroso rispetto dei transiti consentiti nella città vecchia, a cui si aggiunge il prossimo avvio in servizio di decine di agenti di polizia locale nelle ore notturne, così da presidiare maggiormente le zone più sensibili», ha avvertito Piras.

