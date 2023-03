Ennesimo atto vandalico ai danni di una macchina regolarmente parcheggiata al lato della strada ad Alghero.

Gli incendiari hanno agito nella notte, in viale Giovanni XXIII, dando fuoco a una Lancia Dedra con del liquido infiammabile o con una bomba carta. Danneggiata anche un’altra utilitaria, mentre il fuoco ha annerito la facciata del palazzo attiguo, bruciando le tende di un’attività commerciale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Alghero sono intervenuti con gli idranti poco prima delle due di notte. Sul posto anche i carabinieri.

L’Udc ha espresso forte preoccupazione e sull’argomento sicurezza, come anticipa il capogruppo Christian Mulas, preparerà una interrogazione.

Già altre volte il gruppo dell’Unione di Centro aveva chiesto al sindaco di sollecitare un incontro con il Prefetto. «Sarebbe il terzo attentato incendiario che si verifica in viale Giovanni XXIII - dice Mulas - non possiamo far passare questi episodi come incidenti».

