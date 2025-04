Giallo sul ritrovamento di un uomo privo di vita, la scorsa notte, nella scogliera del Riservato, sul lungomare Dante ad Alghero.

L’uomo, un sessantenne, è morto per sindrome da annegamento ed è stato rinvenuto riverso tra l’acqua e le rocce, intorno alle 23 di ieri, 19 aprile, vigilia di Pasqua.

Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti del commissariato di Alghero. Dalle prime informazioni sembra che la vittima si trovasse sugli scogli del Riservato in compagnia della moglie e che sia caduto rovinosamente tra le pozze d'acqua, battendo la testa.

Pare che l’uomo si fosse recato in quel luogo per prelevare dell’acqua di mare che gli sarebbe servita per cucinare. Forse nel tentativo di arrivare ad una pozza è scivolato tra gli scogli del Riservato, cadendo in mare o, ancora, è stato vittima di un improvviso malore.

Quello che è certo, purtroppo, è che i soccorsi sono stati inutili e l’ambulanza è dovuta andare via a sirene spente.

