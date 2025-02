Efficientamento energetico, nuovi infissi, interventi di ammodernamento generale, miglioramento del comfort. Sono le principali attività previste nel progetto di riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Matteotti. La Giunta, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione che dà il via libera al piano da 250.000 euro.

«Continua il nostro impegno a favore delle scuole e dei quartieri», commenta l'assessore Marinaro. «L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita scolastica e garantire la dotazione di strutture adeguate allo svolgimento delle attività». La scuola di via Matteotti è un punto di riferimento per la zona sud della città, «in un contesto - sottolinea l'assessore - sul quale l'Amministrazione sta riponendo grande attenzione, anche con recente realizzazione del parco nella stessa zona a disposizione dei residenti, con area giochi per bambini e famiglie».

I lavori prenderanno il via in estate, per concludersi a settembre.

