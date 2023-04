Lezione speciale per i piccoli studenti delle scuole di Alghero che hanno partecipato all’attività di educazione ambientale promossa dal Ceas del Parco di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Alunni e insegnanti hanno riposto nella spiaggia di Mugoni la sabbia sottratta illecitamente dai vacanzieri e recuperata negli aeroporti grazie al lavoro dell’Adm. L’attività di sensibilizzazione è frutto del protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra i due enti per la tutela del territorio, e in modo particolare per la restituzione dei reperti marini prelevati nelle spiagge di appartenenza e sequestrati dal personale Adm durante l’attività di controllo dei viaggiatori in partenza dallo scalo di Alghero.

Durante la mattinata il personale del Ceas Porto Conte, oltre a coordinare le operazioni di ricollocamento, ha anche illustrato ai piccoli studenti alcune delle peculiarità del nostro mare.







© Riproduzione riservata