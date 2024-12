Al via la XIV edizione di “Feste in cantina”, la manifestazione enogastronomica e culturale in programma, sabato 28 dicembre, nel comune di Sedini. L’evento è organizzato dalla Pro Loco locale con la collaborazione dei cantinieri, promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna e patrocinata dal Comune di Sedini.

L’apertura degli stand è prevista alle ore 18, con visite guidate alle mostre e ai musei. Alle 20 nel centro storico del paese comincia un lungo tour per la visita alle cantine storiche che raccontano la tradizione e l’identità del paese, luoghi scavati in parte nella roccia che offriranno degustazioni di vini e prodotto locali.

Uno degli eventi dell'Anglona tanto atteso dai visitatori in questi fine anno di festa e che richiama un pubblico numeroso, persone che giungono dai paesi limitrofi per condividere un momento particolarmente suggestivo e piacevole per la qualità dei vini prodotti. La serata sarà allietata da canti e balli tradizionali, presepi sardi realizzati da artigiani e tanta buona musica.

