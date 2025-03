Rombo di motori sul lungomare Balai e davanti alla chiesetta di San Gavino a Mare in omaggio a Giovanni Antonio Sau, il centauro morto all'età di trent'anni, cinque anni fa, sulla camionale Porto Torres-Sassari.

Era rimasto vittima di un incidente, il 7 marzo del 2020, uno scontro violentissimo tra la sua Yamaha R6, su cui viaggiava insieme ad un amico, e una Peugeot che lungo la loro direttrice di marcia procedeva sulla stessa corsia.

La moto condotta da Sau, si era schiantata sul fianco dell'auto. Sau era morto sul colpo mentre l'amico era sopravvissuto riportando diversi traumi.

Oggi una giornata dedicata al ricordo di Giovanni, una messa celebrata in sua memoria, l'omaggio nella chiesetta di Balai Vicino e poi tanti fiori per ricordare quel ragazzo che amava scherzare, che non disdegnava un sorriso a nessuno.

Il corteo di moto ha sfilato in città attraversando il centro cittadino, fino ad arrivare in corso Vittorio Emanuele. Il rumore dei motori è arrivato fino al cuore della gente, di una comunità che non ha dimenticato quella tragedia.

