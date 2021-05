Sono passati 17 anni ma Franco Cerniglia, siciliano d’origine ma selargino da sempre, non ha mai dimenticato la scena che si è presentata davanti ai suoi occhi a Creta. Era insieme alla compagna di allora quando, dall’interno di un cassonetto della spazzatura, ha sentito un lamento che sembrava il miagolio di un gatto.

E invece, in mezzo ai rifiuti, c’era una bambina, abbandonata dalla madre naturale subito dopo il parto.

Immediata la richiesta di aiuto agli altri passanti e la corsa in ospedale. Franco l’aveva ribattezzata “Cettina”, ma di quella neonata non ha più saputo niente. Per alcune settimane è andato a trovarla poi è stata trasferita in un orfanotrofio.

“Spero con tutto il cuore che abbia trovato la felicità”, dice oggi l’uomo che spera di rivederla e poterla riabbracciare.

