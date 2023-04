Una violenta grandinata si è abbattuta questo pomeriggio tra la parte meridionale della Trexenta e il Parteolla. Particolarmente colpiti i territori di Barrali, Pimentel e Sant’Andrea Frius.

La visibilità è scesa a zero mentre sulle strade piovevano intensamente i chicchi, per fortuna non di grosse dimensioni.

Difficile, per lunghi minuti, il transito sulla Statale 128, tra Senorbì e Monastir, dove le auto hanno proceduto a passo d’uomo e qualcuno ha deciso di attendere sul bordo della carreggiata il passaggio del fenomeno.

Si temono ingenti danni per le colture.

(Unioneonline/E.Fr.)

