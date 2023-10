A Villasimius c’è chi si lamenta perché – alla terza settimana di autunno - per parcheggiare vicino alle spiagge più rinomate (Punta Molentis, Porto Sa Ruxi, Porto Giunco) si paga ancora a prezzo pieno. Sarà così sino alla fine di ottobre: effetti collaterali di un’estate che, a partire dal clima, sembra non voler finire.

Il paese è animato, le spiagge sono ancora frequentate (soprattutto da stranieri, svizzeri e tedeschi in testa) e gli alberghi che hanno scommesso sulla stagione lunga registrano il tutto esaurito. E se molti, per andare in spiaggia, preferiscono parcheggiare dove la sosta è gratuita, ad esempio a Campus o a Cala Usai e, in parte, a Campulongu, per entrare a Punta Molentis (dieci euro al giorno per il parcheggio, più un euro a persona) si fa la fila.

