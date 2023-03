Due operai per la manutenzione del verde cittadino di Villa San Pietro. Per un cantiere di nuova attivazione di Lavoras, il Comune è alla ricerca di due addetti alla cura degli spazi verdi presenti nel territorio comunale: l’assunzione, in linea con il contratto nazionale del settore privato corrispondente, è a tempo determinato.

Tra le mansioni che dovranno ricoprire i due operai è prevista la realizzazione di nuove aree verdi attraverso l’allestimento di aiuole, siepi e prati, e la manutenzione degli spazi già esistenti.

Prevista anche la cura e manutenzione dell’arredo esistente nelle aree verdi, come panchine, tavoli e cestini per la raccolta dei rifiuti; la manutenzione e sistemazione della viabilità agro-pastorale attraverso la riqualificazione dei sentieri in fondo naturale destinati alla fruizione delle aree rurali; la potatura di alberi e cespugli che si affacciano sulla strade comunali; gli interventi di pulizia periodica e rimozione dei rifiuti urbani e altri tipi di materiale non naturale presenti nelle aree verdi urbane ed extraurbane.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il sistema informatizzato Sil Sardegna entro il 15 marzo.

