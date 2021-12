Si è avventurato alla ricerca di funghi in una zona impervia ai piedi dei monti Sette Fratelli, località San Gregorio, a Sinnai.

Ma a un certo punto l’uomo, un anziano cardiopatico, ha perso l’orientamento e non riusciva più a trovare la strada per il rientro.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e il nucleo Speleo Alpino Fluviale.

I soccorritori hanno localizzato l’uomo che era in contatto telefonico tramite Gps e dopo aver attraversato vari sentieri lo hanno raggiunto, allertando nel frattempo l’elicottero del 118.

Una disavventura a lieto fine, per fortuna. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con l’elicottero per effettuare dei controlli.

