Al via i festeggiamenti di carnevale a Ussana: è programmata per questo pomeriggio la sfilata di carnevale a organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A partire dalle 15:30 i carri allegorici e le maschere si avvieranno, dal piazzale del campo sportivo di via Donori fino a piazza Aldo Moro, dove sono in programma attività come la pentolaccia per i bambini e musica fino alla sera.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta e di transito in via Donori, via Roma, via Bernini, via Amendola e via Nenni. Al termine, tutte le maschere sono attese in Piazza Moro per la pentolaccia e lo spettacolo a luci led e laser accompagnato dalla musica di un dj professionista. Dalle 16 fino alla mezzanotte i pullman di linea che arriveranno nel centro abitato seguiranno un percorso alternativo e saranno istituite cinque nuove fermate: una nei pressi delle Cantine di Monserrato, un’altra in via Donori, di fronte al parcheggio del campo sportivo, mentre le altre tre sono in viale Gramsci, viale Michelangelo e via Programmazione.

