Nuova passerella al Poetto di Quartu. Ultimata la sistemazione, da venerdì 30 giugno sarà a disposizione dei cittadini e dei turisti che intendono trascorrere a Quartu le proprie vacanze e godersi così il mare cristallino della Sardegna.

L’Amministrazione aveva promosso, anche con l’approvazione di una delibera, un intervento sul lungomare cittadino volto ad apportare migliorie in spiaggia per consentire l’accesso alle persone con disabilità motoria. Dalle parole ai fatti: in questi giorni è stata infatti montata la passerella, ubicata in prossimità di piazza Olla, nei pressi della grande rotonda del lungomare.

Un accesso al mare dedicato alle persone diversamente abili e anche alle persone anziane, che negli orari di attività, potranno usufruire anche del servizio di accompagnamento in spiaggia, dal parcheggio al bagnasciuga.

