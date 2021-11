Un ventenne è stato arrestato a Quartu, trovato in possesso di oltre un etto di marijuana e di diverse piante.

Gli agenti di Polizia, durante un servizio di controllo sul litorale, hanno fermato il giovane in via S’Oru e Mari e lo hanno trovato in possesso di 6 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa a casa del ragazzo, dove i poliziotti hanno trovato altri 95 grammi della stessa sostanza e 31 piante di canapa indiana in essiccazione.

Il 20enne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’udienza di convalida il giudice ha fissato una nuova udienza dopo che l’avvocato difensore ha richiesto i termini a difesa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata