Il consigliere comunale di "Sinnai libera", Aldo Lobina ha portato in Consiglio il problema dell'ecocentro a Torre delle Stelle.

La struttura, recentemente ampliata, è stata realizzata anni fa dal Comune di Maracalagonis in un'area di sua proprietà. Oggi è un impianto modello gestito dalla stessa società, che si occupa della raccolta dei rifiuti anche nell'abitato di Maracalagonis. Lobina ha sollecitato in Consiglio comunale un accordo fra i comuni di Maracalagonis e Sinnai affinché - anche ai residenti di Torre delle Stelle all'interno del territorio comunale di Sinnai - sia concesso l'utilizzo della struttura, anche per scongiurare la formazione di discariche abusive. «Un accordo», ha aggiunto Lobina, «va trovato con reciproca soddisfazione fra le parti».

La sindaca Barbara Pusceddu ha assicurato i contatti in corso fra i due comuni «per superare anche le problematiche burocratiche che regolano la funzionalità della struttura».

Raffaele Serreli

