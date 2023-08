La coppia San Basilio-Goni si è aggiudicata il “Torneo de Ballu Sardu” che si è tenuto a Gesico in occasione dello spettacolo musicale “Sardinia Folk Fest” promosso nell’ambito della venticinquesima Festa dell’emigrato organizzata dal Comune, dalla Pro loco e dalle Acli, con la collaborazione di tutte le associazioni locali. I campioni di ballo sardo sono appunto Massimo Bibiri e Maria Bonaria Schirru, che al termine di una lunga esibizione hanno conquistato il primo premio. Al secondo posto la coppia di Gesico composta da Angelo Carta e Eleonora Dessì; terzo gradino del podio per Siurgus Donigala con Albino Lai e Cinzia Desogus.

La giuria di esperti era presieduta dal maestro Andrea Puddu. Quello andato in scena nel piccolo centro dell'alta Trexenta è stato un vero e proprio omaggio alle tradizioni isolane: una rassegna particolarmente attesa dai tanti appassionati di musica e balli che mette insieme canti tradizionali, musica folk ed esibizioni di ballo sardo con la partecipazione di ballerini arrivati da tutta la Sardegna. Nella Piazza Padre Fausto Cuccu (ex Piazza Mercato) si sono esibiti Massimo Pitzalis (cantante e strumentista), Carla Denule e Alessandro Melis (cantanti), Matteo Casula (organettista), Andrea Pisu e Luca Schirru (polistrumentisti). "Abbiamo presentato alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali una proposta ufficiale per far riconoscere il ballo sardo come disciplina sportiva al pari del tango e del valzer", dice il presidente della Pro loco, Carlo Carta.

