È stata ritrovata dai carabinieri di Dolianova una delle auto usate nei giorni scorsi da alcuni malviventi per arrivare al Banco di Sardegna di Serdiana per compiere un improbabile furto, salvo poi fuggire a mani vuote messi in fuga dal sistema d'allarme.

La macchina è stata recuperata in campagna: è risultata rubata e dotata di una targa falsa. Ovviamente il mezzo è stato recuperato e sequestrato. Intanto proseguono le indagini per risalire ai banditi che due notti fa hanno forzato la porta antipanico della banca, riuscendo anche ad entrare all'interno degli uffici, per poi scappare dopo l’entrata in funzione dell’allarme.

Le indagini sono coordinate dal capitano Luca delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova. Tra l'altro, non è da escludere che i ladri abbiano mancato un altro colpo la stessa notte in un centro commerciale dell'hinterland. Accertamenti sono in corso.

