Traffico bloccato con coda chilometrica sulla Statale 554. E in viale Marconi non va meglio. Anzi.

Un’altra mattinata da incubo, all’ora di punta, per gli automobilisti che si spostano dall’hinterland – settore orientale – verso Cagliari.

Un banale tamponamento tra quattro auto, senza particolari conseguenze fisiche per i coinvolti, ha bloccato la circolazione sulla Statale, in direzione Cagliari: l’incidente è avvenuto poco prima della Motorizzazione, in un punto non distante dal distributore Q8. La fila supera l’incrocio con l’ingresso di Selargius.

Forse anche a causa di questo tappo, in tanti si sono riversati su viale Marconi: qui la colonna di auto parte dall’asse mediano e la fine si intravede solo all’altezza di Is Pontis Paris. Il problema? lavori di manutenzione del guardrail sull’Asse mediano, con restringimento della carreggiata.

