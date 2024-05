Entra nel vivo l’appuntamento che coinvolge l’intera comunità di Suelli per i festeggiamenti in onore di San Giorgio Vescovo. Il Comitato con il patrocinio del Comune ha organizzato nel solco della tradizione i festeggiamenti religiosi e civili che domani, lunedì 20 maggio, vivranno la loro giornata più intensa.

Il primo lunedì dopo Pentecoste infatti è la data ufficiale della festa suellese, ogni anno è una data diversa, a restare intatta è la tradizione che si ripete con una straordinaria partecipazione non solo da parte dei suellesi ma anche di tutti i fedeli che venerano il santo in tutta l’Isola. «San Giorgio ancora oggi, come 1000 anni fa, è guaritore, pacificatore e figura vicina ai bisogni delle persone», dice il sindaco Massimiliano Garau.

Questo il programma di domani: alle 8 l’incontro nella stazione ferroviaria con la banda musicale, i gruppi folk di Suelli, Guamaggiore, San Basilio e Orroli; alle 10 la processione per le vie del paese; dalle 16 alle 17.30 animazione per bambini nel piazzale parrocchiale con Rossano Erriu e il gruppo Let’s Rox Animazione; alle 17.30 messa solenne e alle 22 intrattenimento musicale con Reverendo Jones.

La solenne processione rappresenta un momento di grandissima suggestione: partecipano i gruppi folk e i cavalieri, con il suono delle launeddas cadenzato dalle voci dei fedeli in preghiera.

