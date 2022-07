Il Club sub Sinnai è impegnato nel servizio di soccorso a mare su gran parte della costa sud orientale della Sardegna da Quartu a Solanas.

Le sue postazioni sono state piazzate a La Marinella, Margine Rosso, Flumini e Kal'e Moru in terrritorio di Quartu, a Geremeas e Torre delle Stelle nel Comune di Maracalagonis e a Solanas, frazione turistica di Sinnai.

In ogni postazione due sub con moto d'acqua e gommone per il servizio di pattugliamento. Si andrà avanti sino al 31 agosto. Gli incarichi sono stati assegnati dalle rispettive amministrazioni comunali.

"Un grosso impegno – dice Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai: le spiagge sono affollatissime con bagnanti locali e tanti turisti”.

In passato il Sub Sinnai ha collaborato anche con la Misericordia di Firenze che a causa del Covid ha rinunciato per il terzo anno alla trasferta in Sardegna.

