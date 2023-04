Prenderanno il via domani lungo la Strada statale 195, dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18, i controlli per vigilare sulla velocità dei veicoli condotti dalla polizia locale attraverso l’apparecchiatura telelaser TruCam. Per tutto il mese, secondo il calendario stilato dal comando della polizia locale, l’occhio elettronico verrà posizionato la mattina dalle 9 alle 13, e il pomeriggio dalle 14,30 o 15,30 sino alle 18.

Il telelaser verrà posizionato venerdì in località Tanca sa turri, l’11 aprile nella Strada comunale Santa Barbara, e il 14 nuovamente a Tanca sa turri. Il 17 aprile sarà la volta del prolungamento di via Cagliari, mentre il giorno successivo in quello di via Trento.

Lo strumento elettronico verrà inoltre utilizzato per controllare la velocità il 20 aprile in via Serpentara e il 21 lungo la Strada statale 195. Il 24 aprile sarà la volta del prolungamento di via Cagliari, il 26 della Strada comunale Santa Barbara: il 27 verrà controllata la velocità dei veicoli in via Serpentara, si chiude il 28 nel prolungamento di via Trento. Le date potrebbero subire variazioni a causa delle esigenze di servizio della polizia locale.

