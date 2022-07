Tanta gente al mare ma i posti auto sono una rarità sul litorale di Flumini di Quartu e Solanas. Un vecchio problema mai risolto.

Anni fa dal Comune di Quartu era stata anche lanciata una idea: realizzare un grande parcheggio in un'area pianeggiante dopo Flumini e mettere a disposizione dei bagnanti un bus navetta consentendo loro di raggiungere le varie spiagge in assoluta tranquillità. Non se n’è più parlato.

Le auto così trovano spazio anche sulla strada panoramica, persino fra i viottoli della collina antistante, rischiando anche multe salate. Parcheggio cercasi insomma da Kal’e Moru a Solanas.

Alcune centinaia di posti d’auto “regolari” sono disponibili di fronte alla spiaggia di Geremeas. Per il resto ci si arrangia.

Di parcheggi veri, magari a pagamento, con piazzole, spazi verdi, servizi, vigilanza e illuminazione, neppure l'ombra. A Genn’e Mari c’è un piccolo parcheggio di fortuna da sempre al centro di polemiche. A Baccu Mandara ne era stato programmato uno da 700 posti, è ancora sulla carta.

A Solanas il parcheggio comunale c'è, sterrato e senza servizi: ma non è più un parcheggio autorizzato, perché ricade in zona verde. Per risolvere il problema, per restituire quest'area alla sua destinazione di area verde, il Comune di Sinnai pensa di realizzarne uno vero in un’area privata che vorrebbe acquistare. Ma i tempi ovviamente sono lunghi. E manca il finanziamento.

Raffaele Serreli

