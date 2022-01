Saranno sistemate le strade del vecchio agglomerato urbano di Cuili Murvoni a Solanas.

Sarà realizzato anche un marciapiede di alcuni chilometri sino all'abitato di Solanas. Spesa? Un milione che il Comune di Sinnai ha ottenuto nel 2018 e che poi ha consentito lo studio del progetto e ora l'appalto dei lavori.

“Con questo intervento - dichiara l'assessore all'urbanistica Franco Orrù - si provvederà alla pavimentazione di alcune strade dell'agglomerato che si affacciano sulla provinciale e alcune interne ponendo fine ai numerosi disagi ai quali siamo costretti a sopperire in occasione di ogni evento piovoso. Non sarà un intervento che completerà l'intero comparto della zona di completamento urbano di Cuili Murvoni ma contiamo comunque già con l'utilizzo del ribasso d'asta sull'esecuzione di alcune altre strade non previste in progetto. Nel progetto è inclusa la realizzazione di un marciapiede che correrà lungo la strada provinciale in modo da collegare, in maggiore sicurezza per i pedoni, Cuili Murvoni alla litoranea per Villasimius e quindi di avvicinamento alla spiaggia".

“Si tratta di un primo passo concreto verso una riqualificazione e un rilancio delle località turistiche ma ci aspettiamo – prosegue ancora Orrù – qualche altro finanziamento al quale stiamo lavorando nei tavoli di concertazione e pianificazione strategica della Città Metropolitana, all'interno dei quali siamo presenti e abbiamo proposto numerose progettualità su Solanas e sulle zone turistiche. In particolare si sta puntando alla messa in luce delle numerose emergenze archeologiche a partire dal Nuraghe Ferricci, alla realizzazione di una pista ciclabile che colleghi la spiaggia con i vari agglomerati a monte verso Santa Barbara e Su Reu, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, l'attivazione del sistema fognario. Sono tutti argomenti al vaglio in questi giorni nei tavoli di programmazione e oggetto di richieste di finanziamento nei bandi sul Pnrr. Stiamo cercando di accorciare i tempi”.



