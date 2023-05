Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza e il consolidamento del costone roccioso che sovrasta, al di là della foce de rio, la spiaggia di Solanas. Sono stati spesi 300 mila euro ottenuti nel 2015 dal Comune di Sinnai. «Si tratta – ha spiegato il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda – di un intervento mirato alla mitigazione del rischio frana che ha avuto un iter molto lungo in relazione alla complessità dell'intervento e alla sensibilità dell'area sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale. Il pericolo frane è stato così superato».

«Dopo gli interventi a monte che hanno avuto lo scopo di regimentare lo scorrere dell'acqua piovana - ha aggiunto Aurora Cappai assessore ai Lavori pubblici - sono stati eseguiti i lavori di distacco delle rocce a rischio frana, la piantumazione di specie arbustive atte a consolidare il terreno e il posizionamento di una maglia metallica per ridurre il rischio da caduta dall'alto. Un lavoro che ha richiesto un grande impegno e costanza da parte dei nostri tecnici comunali e che li impegnerà qualche anno nella cura delle nuove piantine e nel monitoraggio delle reti. Un intervento - ha aggiunto Cappai - mirato alla messa in sicurezza del sito in una zona di grande interesse turistico come Solanas».

