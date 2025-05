A Sarroch entrano in funzione le colonnine per la ricarica delle auto elettriche a cura di Poste italiane: le postazioni, collocate all’esterno dell’Ufficio postale in via Al mare, saranno accessibili a tutti i cittadini 24 ore su 24.

L’iniziativa rientra nel progetto aziendale Polis – “Casa dei Servizi Digitali”, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Il programma di installazione delle colonnine di ricarica passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le amministrazioni locali, con il quale ogni Comune interessato potrà fornire, senza alcun onere, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

Nella Sardegna meridionale sono già state installate e predisposte per essere prossimamente attivate ulteriori 28 colonnine in 21 località del territorio, per un totale di 56 punti di ricarica disponibili.

© Riproduzione riservata