I pagamenti rateali della Tari, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, sono fissati per il prossimo 20 settembre, 20 ottobre e per il 20 dicembre, con possibilità di pagare la rata unica entro il 20 dicembre, utilizzando gli F24 inviati all'utenza unitamente al documento recapitato.

Qualora il documento non sia stato recapitato all’indirizzo in esso indicato si invita il contribuente a sincerarsi che il nome dell’intestatario del documento sia esposto nella cassetta delle lettere e che l’indirizzo riportato nel documento sia corretto (via e numero civico). Ogni variazione potrà essere richiesta all’ufficio tributi – Sportello TARI. Le bollette TARI sono disponibili anche digitalmente nella sezione Portale Tributario del sito web del Comune.

© Riproduzione riservata