Un’area verde fiancheggerà in futuro l’ecocentro di Sinnai, nella zona di “Bucca arrubia”. La realizzerà la Cosir (la società che gestisce a Sinnai e borgate il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e degli ingombranti), con la messa a dimora probabilmente di piante d’alto fusto. Un intervento legato alle nuove disposizioni di legge in materia che impongono la protezione degli ecocentro con una fascia di verde.

La Cosir intende anche ampliare l’attuale ecocentro con l’acquisto di una nuova area limitrofa: obiettivo, la realizzazione di una rampa di accesso all’impianto e una via di uscita per i mezzi di trasporto. L’impianto è stato acquisito dalla Cosir, dalla Campidano ambiente, la società che per anni ha svolto il servizio di raccolta a Sinnai.

© Riproduzione riservata