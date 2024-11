Fine settimana davvero intenso a Sinnai con tante iniziative culturali e sociali, con enogastronomia e le launedda della dell'orchestra popolare di Orlando ed Eliseo Mascia. Domani, sabato, è in programma anche la gara poetica con 15 improvvisatori (ore 18) nella sede della Fondazione Polisolidale in via Della Libertà. E, poi alla stessa ora la Festa del Ringraziamento nella parrocchia di Sant'Isidoro. La Pro Loco propone "Su pistoccu e il caffè", antica usanza del passato che non si può dimenticare e la possibilità di ammirare gli antichi cestini in giunco e fieno delle nostre nonne. Domenica dalle 15 l'assessorato comunale alle Attività produttive propone nella Piazza Sant'Isidoro la prima rassegna enogastronomica e solidale "Calici d'autunno", con la possibilità di assaggiare il pane, l'olio, il formaggio, i salumi, il miele del territorio. Tutta roba buona per i palati più fini. E sempre domenica alle 18, la Festa del Ringraziamento nella parrocchia di Santa Barbara con la consegna dei doni della terra, mentre alla messa dei bambini, saranno proprio loro i protagonisti. A loro, il parroco. padre Gabriele Biccai, parlerà proprio del lavoro dei campi e dell'amore che si deve avere per la terra>.

© Riproduzione riservata