Appuntamento a Sinnai con le anteprime del "Mondo Eco festival letterario": é previsto per il 28 novembre alle 19 a Sinnai, alla Fondazione polifunzionale, in via della libertà, con Giovanni Impastato ed il suo "Oltre i cento passi". A dialogare con l'autore sarà Giuseppe Manias, direttore delle biblioteche gramsciane, di Villaverde in provincia di Oristano. Introduce la sindaca Barbara Pusceddu. La serata sarà organizzata dall'associazione "Il Crogiuolo". L'ingresso nella sala è libero.

Giovanni Impastato è il fratello più piccolo di Giuseppe Impastato, detto Peppino, assassinato da Cosa Nostra il 9 maggio 1978 . Da quando il fratello venne ucciso, la sua battaglia di vita è sempre stata quella di portare avanti gli ideali del fratello assassinato. Giovanni nasce nel 1953 a Cinisi ed è il terzo dei figli di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta. Peppino morì quando lui aveva 25 anni. Fino alla tragedia ha sempre appoggiato Peppino per quegli ideali tanto giusti quanto pericolosi, ma non trovava mai il coraggio per esporsi accanto a lui. Dopo aver appreso della crudele morte del fratello, si convince che deve fare qualcosa. Ed è così che Giovanni Impastato insieme alla mamma Felicia diventa un punto di riferimento per tutti coloro che non vogliono sottostare alla paura e alle minacce della mafia.

© Riproduzione riservata