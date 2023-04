Si rinnova a Sinnai l'appuntamento de "Is “duas columbas” organizzato dal coro "S'Arrodia" con la partecipazione di corali sarde e della penisola. Per gli ospiti annunciato il coro “Monti del Sole” di Belluno.

Parteciperanno alla serata in programma per il 30 aprile , oltre che il coro S'Arrodia di Sinnai anche il coro “Monteferru”. Prevista anche la celebrazione di una messa. L'organizzazione è del coro S'Arrodia, fondato nel dicembre 2007 per volontà del Maestro Maurizio Boassa.

È composto da un gruppo di amici appassionati di canto che, avendo svolto a lungo attività folkloristica, vantano esperienza ed affiatamento decennali nel campo delle tradizioni popolari. Fin dalla sua costituzione è impegnato a promuovere il canto corale nell'ambito delle tradizioni popolari della Sardegna e di Sinnai in particolare.

