I trent'anni del Presepe subacqueo di Solanas sono stati festeggiati ieri a tarda sera. Le celebrazioni hanno riguardato una messa solenne celebrata dal parroco di Solanas don Zanda, una fiaccolata, la benedizione delle statue della Madonna di San Giuseppe, del Bambino Gesù, del bue e dell'asino e la loro sistemazione in mare.

L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone fra subacquei sommozzatori e apneisti, ma anche molti fedeli e curiosi che hanno sfidato le temperature non proprio gradevoli. Il presepe è stato realizzato in una grotta naturale a 300 metri dalla spiaggia di Solanas e a 5 metri di profondità. Vi resterà fino al 6 gennaio prossimo, momento in cui verrà rimosso per essere conservato nella parrocchia Madonna della Fiducia di Solanas. Presenti i sommozzatori subacquei dei carabinieri e dei vigili del fuoco, i militari della Marina Militare, della Guardia Costiera e il personale navale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Presenti anche la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e l'assessore Alessio Serra.

«Una cerimonia davvero commovente che il Club Sub Sinnai ripete da trent’anni», ha detto il presidente Paride Cardia. «Emozione e soprattutto tantissima fede per la Madonna, San Giuseppe e il Bambino Gesù. Le statue che creano il presepe sono state realizzate in trachite rosa da un nostro sub-smmozzatore, Franco Congiu. L'evento è stato organizzato dal Club Sub Sinnai in collaborazione con la parrocchia Madonna della Fiducia di Solanas e dal Club Nautico Torre delle Stelle, col Coro Segossini che ha accompagnato con i suoi canti la messa e la novena di Natale».

© Riproduzione riservata