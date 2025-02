Li hanno scaricati nel piazzale del cimitero a Sinnai in corrispondenza del cestino porta rifiuti a uso dei pedoni. Una gran quantità di rifiuti (abbigliamento, carta e altro materiale indifferenziato) con le indagini immediate della Polizia locale per risalire al proprietario. «Una vicenda che condanniamo con forza», ha detto la sindaca Barbara Pusceddu, arrivata sul posto col comandante della Polizia locale, il capitano Giuseppe Fiori. «I rifiuti vengono abbandonati ovunque. Mi risulta che la Polizia locale ha già trovato qualche traccia per poter risalire alla provenienza di questi rifiuti e magari a chi li ha scaricati nel piazzale del cimitero».

«Le tracce trovate controllando i rifiuti non mancano», afferma il comandante Fiori. «Anzi, sono tante. Il paradosso è che tra i rifiuti, oltre a documenti fiscali inequivocabili, è stato trovato anche un verbale di accertamento per violazione alle norme ambientali contestato dalla Polizia locale di Cagliari a carico del presunto responsabile dell'odierno abbandono di rifiuti».

«Il problema», prosegue Fiori, «è che molti si affidano a persone senza scrupoli che si pubblicizzano come "svuota cantine" autorizzati mentre, in realtà, sono soggetti che praticano l'illecita gestione dei rifiuti. Una violazione penale che prevede, oltre all'ammenda particolarmente pesante, anche la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto abusivo dei rifiuti».

A conclusione degli accertamenti sul posto (c'era anche la vigilessa Antonella Argiolas, che segue il reparti ambiente per la Polizia locale), i rifiuti, differenziati, sono stati rimossi dalla Cosir e smaltiti in discarica.

